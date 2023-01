Karaoké orchestar Sing or Die Karaoke, 19 janvier 2023, Marseille.

4€ + 2€ adhésion

Sing or Die Karaoke 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « anne-laure Carette », « cache_age »: 86400, « description »: « Voici le Clip du Karaoku00e9 Orchestar, maintenant u00e0 toi de chanter !nLe duo enflamme tes soiru00e9es avec des tubes revisitu00e9s en live par un accordu00e9on, une guitare u00e9lectrique et une batterie.nhttps://www.facebook.com/karaokelivemarsnnAvec :nAnne-laure Carette : accordu00e9on-batterienGuillaume Hogan : guitarenCatu00e9 Veleski : ru00e9alisation & prise de vue nAntoine Prohom : stagiaire ultra performantnSamantha Tsistinas : coiffure et maquillagenMarion de Sepia Swing Club Marseille : costumes et paillettesnBoris Vassallucci : prise de son et mixage nnTournu00e9 en 2022 u00e0 Lu2019AMI-Friche Belle de Mai, MarseillenMerci u00e0 tous les amis pour leur soutien et les pru00eats du2019accessoires !!!nSpu00e9ciale du00e9dicace u00e0 Thierry et Lisa du Piano u00e0 Bretelles pour le magnifique SNOOOPInVidu00e9o ru00e9alisu00e9e gru00e2ce au FondProAudiensn#Karaokeliven#accordu00e9onrockn#guitaristeapailletten#livebandn#cesttoilastarn#onemanbandn#Karaoke », « type »: « video », « title »: « ud83cudfa4 KARAOKu00c9 ORCHESTAR u2026 C’EST TOI LA STAR ud83cudfac CLIP (DONT TU ES LE CHANTEUR) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/q5o5sp-jjRk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=q5o5sp-jjRk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChT7frTqxFSBfmn3-rDiTiw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=q5o5sp-jjRk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T20:30:00+01:00

2023-01-19T23:59:00+01:00

