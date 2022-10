Sing my life Allauch, 3 décembre 2022, Allauch.

Sing my life

2022-12-03 – 2022-12-03 20:30:00 20:30:00

Allauch

Bouches-du-Rhne

Cette dernière a inscrite l’une d’entre elles au grand concours de chant télévisuel « Sing my life »et à son insu !



Dans le même temps, une délocalisation est annoncée à l’usine, on parle de licenciements. Stupeurs, protestations et manifestations battent les tambours de la résistance. Mais est ce que le « prime » de Sonia peut attendre ?





Avec cette nouvelle création, L’Atelier Virgule, met une fois de plus le focus sur les femmes. Cette fois, c’est le monde du travail qui est concerné, examiné.

Ce pourrait être les ouvrières de Lejaby en 2012 , ceux de Whirlpool en 2017 ou plus près de nous les ouvrièrs -res de Fralib à gémenos.



Bio de Cathy Min Jung, directrice théâtre du Rideau à Bruxelles…



Avec cette pièce elle crée une histoire de croisement entre un mouvement de protestation d’ouvrièrs-res et un concours de chant immensément populaire, proche de » The Voice ».

Un choc de deux mondes qui ne pourra engendrer qu’une explosion finale.

Elle propose ainsi aux spectateurs un questionnement sur notre monde contemporain entre paillettes et chaine de montage,

Elle nous offre un viscéral refus de corruption de ce qui ne peut être monnayé:

l’intégrité, la dignité et l’humanité.



« Une comédie dramatique, économique, populaire et surtout festive. »

Sonia, Caroline et Brigitte travaillent à l’usine.

C’est pas tous les jours rose, mais au moins elles ont un boulot !

La pause repas, elles la font au bar de Danielle, surnommée « La veuve Joyeuse ».

