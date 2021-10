Sing Me A Song de Thomas Balmès Bourogne, 19 novembre 2021, Bourogne.

Espace multimédia Gantner
1 rue de la Varonne

Bourogne Territoire-de-Belfort

EUR Alors qu’Internet arrive au Bhoutan, un jeune moine bouddhiste voit sa vie bouleversée par la technologie, et son excitation initiale laisse place à un engagement profond avec celle-ci. Lui et les autres enfants moines sont attirés par les possibilités qu’offrent leurs smartphones. Ces derniers entrent désormais en compétition avec les rituels quotidiens de la vie monastique. Inattendue et profonde, l’histoire de cet adolescent nous pousse à réévaluer notre propre perception des liens sociaux et de l’estime de soi à une époque plus que jamais connectée.

Sur réservation en ligne

