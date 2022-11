Sing a Song in English ! Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

atelier d’apprentissage de l’anglais par le chant, pour les enfants à partir de 7 ans Let’s go to the jungle!*

*Allons à la jungle ! Durant cet atelier nous entrons dans la jungle et dansons avec les animaux sauvages ! Nous allons bouger, danser, et chanter – mais en anglais ! Les enfants sont invités à venir partager cette aventure linguistique et musicale avec Catriona Holmes, créatrice de Sing a Song in English ! (www.singasonginenglish.fr) et professeure d’anglais. Pour les enfants à partir de 7 ans (enfants débutants en anglais) Mercredi 8 février 2023 à 15h Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

