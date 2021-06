Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris S’informer sur ses droits en santé : association ASP Fondatrice Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’ASP fondatrice, accompagnement développement des soins palliatifs a pour mission d’accompagner les malades qui traversent une phase critique d’une maladie grave, ou en fin de vie, ainsi que leurs proches. Elle assure également la promotion de la culture palliative auprès des professionnels de santé et du grand public. Dans cette perspective, elle assure une permanence d’information pour répondre à toute question sur le droit des malades. De 14h à 18h. **Batiment**: Niveau – 1>Cité de la santé **Thèmes**: Medecine – sante – sciences cognitives **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/une-question-en-sante/permanences-de-conseil/sinformer-sur-ses-droits-en-sante/#item-grid-46503)

Gratuit

