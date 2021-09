S’informer sur le bail commercial CCI Ille-et-vilaine, 4 octobre 2021, Rennes.

S’informer sur le bail commercial

CCI Ille-et-vilaine, le lundi 4 octobre à 14:30

Le statut des baux commerciaux est complexe et soumis à des évolutions constantes. Dès lors, il est impératif de comprendre les clauses essentielles de ce contrat afin d’éviter les pièges et d’être en mesure de négocier. **PROGRAMME** Pour vous aider à mieux appréhender les enjeux et engagements de ce contrat, la CCI Ille-et-Vilaine organise une conférence qui abordera les questions les plus souvent posées : Quel type de bail signer ? Comment le loyer est-il fixé, révisé, déplafonné ? Comment sont réparties les charges ? Qui paie les travaux ? Dans quelles conditions le bail est-il renouvelé ? Le commerçant peut-il mettre fin au contrat avant la fin de son bail ? Comment le locataire peut-il céder son bail ? À défaut d’accord, quelles instances saisir ? **Intervenants :** – Laurent Giboire, président du directoire Giboire SA – Maître Chauvin, cabinet Chauvin, avocat spécialisé en bail commercial – Maître Gouranton, notaire honoraire et président suppléant de la commission de conciliation des baux commerciaux

Sur inscription

Comment bien comprendre le statut des baux commerciaux et ses clauses ?

CCI Ille-et-vilaine 2 avenue de la prefecture Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine



