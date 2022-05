S’informer en langue des signes sur ses droits en santé Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

S’informer en langue des signes sur ses droits en santé Cité des sciences et de l’Industrie, 4 décembre 2022, Paris. S’informer en langue des signes sur ses droits en santé

Cité des sciences et de l’Industrie, le dimanche 4 décembre à 22:00

Il n’est pas toujours facile de se repérer quand on est sourd, qu’on est confronté à un problème de santé et qu’on est à la recherche de conseils et d’orientations. Un professionel de santé de l’association Sources répond en langue des signes française à toute question que se pose une personne sourde sur un thème de santé. Entretien gratuit, anonyme et confidentiel, par mail ou visioconférence. [EN LIGNE] Un médecin répond en langue des signes française (LSF) à toute question que se pose une personne sourde sur un thème de santé. Anonyme et gratuit. Entretien par mail ou visioconférence. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T22:00:00 2022-12-04T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

S’informer en langue des signes sur ses droits en santé Cité des sciences et de l’Industrie 2022-12-04 was last modified: by S’informer en langue des signes sur ses droits en santé Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 4 décembre 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris