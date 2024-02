SINFONIETTA BARDOU Saint-Chinian, samedi 8 juin 2024.

SINFONIETTA BARDOU Saint-Chinian Hérault

L’orchestre de la Sinfonietta Bardou dans sa version symphonique sous la direction de Cayenna Ponchione

FANNY HENSEL, Ouverture en Do majeur

EMILIE MAYER, Symphonie No. 1

LUDWIG VAN BEETHOVEN, Symphonie No. 1

Participation libre, minimum 7€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

