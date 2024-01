Sinekwanon Le Mucem Marseille, samedi 24 février 2024.

Sinekwanon ♫♫♫ Samedi 24 février, 17h00 Le Mucem 7 / 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T17:00:00+01:00 – 2024-02-24T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-24T17:00:00+01:00 – 2024-02-24T18:30:00+01:00

Luisa Briguglio et Matteo Nocera

Luisa Briguglio et Matteo Nocera puisent dans l’alchimie de l’association voix / percussions pour élaborer un répertoire et une poésie d’aujourd’hui. Leurs inspirations sont nées dans le vieux fonds traditionnel méridional de la péninsule italienne, particulièrement en Sicile et à Naples. Deux instruments et deux provenances, comme les conditions de l’existence d’une musique. À partir de ces fondamentaux, ils avancent dans la recherche d’un son et d’une identité uniques.

Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur