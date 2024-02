Sine Qua Non Run, la course qui piétine les violences sexistes et sexuelles Place de la Pointe Pantin, vendredi 8 mars 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au samedi 09 mars 2024 :

.Tout public. A partir de 16 ans. payant

Prix des dossards :

10 km chronométré : 22 euros

10 km connecté : 12 euros

6 km chronométré : 22 euros

6 km connecté : 12 euros

6 km non chronométré : 22 euros

Courez pour la 6e édition de la Sine Qua Non Run. Un parcours de 6 ou 10 km dont le départ sera donné sur la place de la Pointe, à Pantin.

Le concept

Au-delà du défi sportif, la Sine Qua Non Run invite les femmes et les hommes à se mobiliser pour piétiner les violences sexistes et sexuelles auxquelles les femmes sont trop souvent confrontées dans leur pratique du running mais aussi dans leur vie au quotidien.

Deux types de courses

Une course en présentielle avec trois formats :

10KM chronométrés

6KM chronométrés

6KM non chronométrés

Départ à partir de 18h pour le 6KM et 19h pour le 10KM – à la tombée de la nuit – place de la pointe à Pantin – pour une boucle le long du canal avec un parcours ouvert.

Une course connectée

6 km

10km

A réaliser entre le 8 mars 00h01 et le 10 mars 23h59 (heur de Paris) en se connectant sur la page du challenge Sine Qua Non sur l’application Strava (en ligne à partir du 1er mars)

Place de la Pointe Place de la Pointe 93500

Contact : https://assosinequanon.org/ https://www.finishers.com/book/event/RtNuf

Arthur Crestani