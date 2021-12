Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Simuler grâce aux ordinateurs Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

15 ans et +. Que ce soit pour prédire la météo, les cours de la bourse ou la capacité d’un avion à voler, nombre de choses sont d’abord simulées sur ordinateurs avant d’être accessibles dans nos vies. Mais comment réalise-t-on des simulations et à quelles limites se heurtent-elles ? Des réponses seront apportées à travers des exemples ludiques qui vous ferons également comprendre pourquoi certaines prédictions relèvent plus de la voyance que de la science ! 15 ans et +. Météo, bourse, résistance d’un pont, nombre de choses sont d’abord simulées sur ordinateurs avant d’être accessibles dans nos vies. Voyons comment ! Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T17:50:00;2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T17:50:00;2021-10-29T15:40:00 2021-10-29T16:40:00;2021-10-29T15:40:00 2021-10-29T16:40:00;2021-11-02T17:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-02T17:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-10T17:00:00 2021-11-10T17:50:00;2021-11-10T17:00:00 2021-11-10T17:50:00;2021-11-27T17:00:00 2021-11-27T17:50:00;2021-11-27T17:00:00 2021-11-27T17:50:00

