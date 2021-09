Tours MAME Indre-et-Loire, Tours Simulation Marketing MMS MAME Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Simulation Marketing MMS MAME, 14 septembre 2021, Tours. Simulation Marketing MMS

du mardi 14 septembre au mercredi 15 septembre à MAME

Les étudiants du master Marketing des Services de l’IAE de Tours vont travailler sur 48h sur la startégie marketing des projets de 5 de nos étudiants entrepreneurs. Ils présenteront le résultat de leu travail le 15/09/2021 de 17h30 à 19h30

Sur inscription

Travail des étudiants du master Marketing & Services sur les projets de 5 étudiants-entrepreneurs MAME 49 boulevard Preuilly, 37000 Tours Tours Lamartine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-15T08:00:00 2021-09-15T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu MAME Adresse 49 boulevard Preuilly, 37000 Tours Ville Tours lieuville MAME Tours