La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin est une association loi 1901 labélisée par la Commission européenne. En endossant le rôle de relais entre la population et les institutions, elle a comme missions d’informer sur l’Union européenne, d’animer le territoire, de fournir des ressources documentaires tout en travaillant avec un réseau de 48 EUROPE DIRECT en France. Dans le cadre de ce label, nous organisons, le jeudi 14 avril 2022 de 9h45 à 16h, une grande simulation du Parlement européen à laquelle sont invités 60 lycéens de la Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Cette dernière aura lieu au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine sur le site de Limoges. Les élèves des classes participantes devront alors jouer le rôle de députés européens et débattre en commissions, puis en séance plénière afin de respecter le processus législatif. Ils travailleront sur des thèmes choisis au préalable tout en mettant l’accent sur le multilinguisme présent à l’assemblée européenne. Nous aurons l’honneur d’accueillir Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne qui a volontiers accepté de présider la session plénière. Les lycées et classes sont les suivants : • Le Lycée Delphine Gay de Bourganeuf avec 14 élèves • Le Lycée Edmond Perrier de Tulle avec 32 élèves • Le Lycée Marcel Pagnol de Limoges avec 13 élèves Après l’accueil des différents établissements (à partir de 9h30) les élèves seront répartis en 4 commissions afin de leur permettre de préparer la séance plénière de l’après-midi. Les 4 thématiques abordées seront : • Recherche et sauvetage en mer des migrants • Protection des données et de la vie privée en ligne • Réduction des émissions de CO2 des véhicules • Protection des animaux de laboratoire Simulation du Parlement européen à laquelle sont invités 60 lycéens de la Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges 27 boulevard de la Corderie, limoges Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne

