Biscarrosse Musée de l'Hydraviation Biscarrosse, Landes Simulateur de vol et démonstration imprimante 3D Musée de l’Hydraviation Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Simulateur de vol et démonstration imprimante 3D Musée de l’Hydraviation, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Biscarrosse. Simulateur de vol et démonstration imprimante 3D

Musée de l’Hydraviation, le samedi 3 juillet à 20:00 Les membres de l’Association des Amis du Musée propose des séances de simultaeur de vol et des ateliers de démonstrations autour d’une imprimante 3D. Musée de l’Hydraviation 332, Avenue Louis Bréguet, 40600 Biscarrosse Biscarrosse Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'Hydraviation Adresse 332, Avenue Louis Bréguet, 40600 Biscarrosse Ville Biscarrosse lieuville Musée de l'Hydraviation Biscarrosse