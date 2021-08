Le Mans Site SNCF de Pontlieue Le Mans, Sarthe Simulateur de conduite TER Site SNCF de Pontlieue Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Cet atelier vous permettra de vivre la vie d’un conducteur de train pendant 45 mn. Saurez-vous relever le défi ?

Durée de l’atelier environ 45 minutes. Inscription obligatoire. Maximum 8 personnes par atelier.

Prenez les manettes d’un train comme si vous étiez en ligne, essayez de vous arrêter au bon endroit à quai et faites face à tous les aléas qui peuvent se présenter sur une voie ferrée. Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans L’Éventail Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T13:15:00 2021-09-18T16:15:00

