Simulateur de conduite du métro de 1967 Musée des transports urbains de France, 14 mai 2022 16:00, Chelles.

Nuit des musées Simulateur de conduite du métro de 1967 Musée des transports urbains de France Samedi 14 mai, 16h00 Entrée libre

Ouverture au public

Présentation des véhicules exposés. Visites animées par des conférenciers.

Animations : simulateur de conduite du métro de 1967, ligne de tramway miniature

Collection de 65 véhicules: autobus, trolleybus, métro et tramways des réseaux de transports urbains et interurbains de France. Maquettes, animation vidéo et boutique. Site internet: amtuir@amtuir.org

Le musée se situe à l’arrêt “Dispensaire” des lignes de bus 113 (RATP) ou A / C (Apolo7)

https://www.facebook.com/amtuir.org/ https://twitter.com/MTU_Officiel

The museum is in the stop(ruling) “Health centre” of bus lines 113 (PARIS PUBLIC TRANSPORT SYSTEM) or A / C (Apolo7) Free entry Saturday 14 May, 16:00

Collection of 65 vehicles: bus, trolley bus, subway and streetcars of the networks of interurban(long-distance) and public transports of France. Models, video animation and shop. Web site: amtuir@amtuir.org

Presentación de los vehículos expuestos. Visitas animadas por conferenciantes. Animaciones: simulador de conducción del metro de 1967, línea de tranvía miniatura

Entrada libre Sábado 14 mayo, 16:00

1 rue Gabriel de Mortillet 77500 Chelles 77500 Chelles Île-de-France