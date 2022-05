Simulateur de conduite du métro de 1967 Musée des transports urbains de France Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Seine-et-Marne

Simulateur de conduite du métro de 1967 Musée des transports urbains de France, 14 mai 2022, Chelles. Simulateur de conduite du métro de 1967

Musée des transports urbains de France, le samedi 14 mai à 16:00

Présentation des véhicules exposés. Visites animées par des conférenciers. Animations : simulateur de conduite du métro de 1967, ligne de tramway miniature

Entrée libre

Ouverture au public Musée des transports urbains de France 1 rue Gabriel de Mortillet 77500 Chelles Chelles Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chelles, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée des transports urbains de France Adresse 1 rue Gabriel de Mortillet 77500 Chelles Ville Chelles lieuville Musée des transports urbains de France Chelles Departement Seine-et-Marne

Musée des transports urbains de France Chelles Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chelles/

Simulateur de conduite du métro de 1967 Musée des transports urbains de France 2022-05-14 was last modified: by Simulateur de conduite du métro de 1967 Musée des transports urbains de France Musée des transports urbains de France 14 mai 2022 Chelles Musée des transports urbains de France Chelles

Chelles Seine-et-Marne