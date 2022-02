Simply Mozart Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Simply Mozart Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

2022-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-25 21:15:00 21:15:00

Caen Calvados Outre l’intégrale des quatuors de Haydn avec le Quatuor Cambini-Paris, Julien Chauvin est de retour à Caen à la tête du Concert de la Loge. L’ensemble sur instruments anciens – qu’il a fondé en 2015 – rend hommage au Concert de la Loge Olympique, un orchestre créé en 1783 à Paris, célèbre à travers toute l’Europe pour ses soirées mêlant musique symphonique, airs d’opéra et musique de chambre. Fidèle à cet esprit de décloisonnement des genres, Julien Chauvin nous transporte au XVIIIe siècle, à travers un programme éclectique, bien qu’entièrement consacré au même compositeur : tout simplement Mozart ! Le concert met en valeur la théâtralité qui infuse la musique du génial compositeur. Adèle Charvet prête sa voix à plusieurs personnages d’opéra transgressifs, dans des airs sublimes. Au programme également, l’adagio du Concerto pour violon n° 3, l’un des cinq concertos pour cet instrument que Mozart écrit en quelques mois, alors qu’il n’a pas encore vingt ans. Le goût du musicien pour le théâtre se retrouve aussi dans son ultime symphonie, dite Jupiter, donnée ici dans un découpage qui révolutionne la pratique du concert. Outre l’intégrale des quatuors de Haydn avec le Quatuor Cambini-Paris, Julien Chauvin est de retour à Caen à la tête du Concert de la Loge. L’ensemble sur instruments anciens – qu’il a fondé en 2015 – rend hommage au Concert de la Loge Olympique,… +33 2 31 30 48 00 https://theatre.caen.fr/ Outre l’intégrale des quatuors de Haydn avec le Quatuor Cambini-Paris, Julien Chauvin est de retour à Caen à la tête du Concert de la Loge. L’ensemble sur instruments anciens – qu’il a fondé en 2015 – rend hommage au Concert de la Loge Olympique, un orchestre créé en 1783 à Paris, célèbre à travers toute l’Europe pour ses soirées mêlant musique symphonique, airs d’opéra et musique de chambre. Fidèle à cet esprit de décloisonnement des genres, Julien Chauvin nous transporte au XVIIIe siècle, à travers un programme éclectique, bien qu’entièrement consacré au même compositeur : tout simplement Mozart ! Le concert met en valeur la théâtralité qui infuse la musique du génial compositeur. Adèle Charvet prête sa voix à plusieurs personnages d’opéra transgressifs, dans des airs sublimes. Au programme également, l’adagio du Concerto pour violon n° 3, l’un des cinq concertos pour cet instrument que Mozart écrit en quelques mois, alors qu’il n’a pas encore vingt ans. Le goût du musicien pour le théâtre se retrouve aussi dans son ultime symphonie, dite Jupiter, donnée ici dans un découpage qui révolutionne la pratique du concert. Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

