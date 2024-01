Simplify : Guillaume Perret, l’enfant terrible du jazz français, au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, lundi 29 janvier 2024.

Le lundi 29 janvier 2024

de 22h45 à 23h45

.Tout public. payant

Un concert : 10 euros

PASS Soirée : 28 euros

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!! Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus !

Enfant terrible du jazz français, Guillaume Perret a fait ses armes au Baiser Salé Jazz Club jusqu’à 2009 et la You & The Night où il retourne le ban et l’arrière-ban du jazz réunis par TSF à l’Olympia.

Avec Tao Ehrlich c’est un duo avec un départ assumé vers la simplicité où l’esthétique est précise et vertigineuse : véritable ciseleur de sons, Guillaume ne fait qu’un avec son saxophone électrique. Tao, prodige de la batterie, déploie des rythmiques qui s’entremêlent et font écho aux sons du sax. Loin d’être intimidés par la créativité, Guillaume et Tao décloisonnent les frontières du jazz et transfigurent les notes en un éventail d’émotions grisantes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-guillaume-perret-simplify-22h45

SIMPLIFY – GUILLAUME PERRET