Paris

« Simplifier l'ortograf. On vote ? » de Bernard Fripiat
Avec : Nadia Mouron, Bernard Fripiat
Mise en scène : Nadine Malo
Genre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOUR
Info : TOUT PUBLIC
Durée : 1h05

Victime d'un chantage, un grammairien renommé est obligé de simplifier l'orthographe. Grammairien renommé, Nestor est obligé de simplifier l'orthographe sous peine d'aller en prison. Une assistante est chargée de l'aider à vaincre son amour de l'orthodoxie grammaticale. Ils demanderont au public d'arbitrer leurs divergences. Cette comédie invite le public à vérifier ses connaissances orthographiques et étymologiques, et à voter pour ou contre la réforme.

LAURETTE THEATRE PARIS
36 rue Bichat 75010
Tarif : 21.0 euros
Date : 11 février 2023 au 20 mai 2023 19:00

