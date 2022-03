Simple tools Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 22 mars 2022, Nancy.

Simple tools

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mardi 22 mars à 18:00

**onSITE est un atelier d’architecture et de construction, dont le nom est né de l’idée qu’une architecture durable, intemporelle et significative émerge d’une compréhension intime de la culture et de l’environnement dans lesquels elle s’inscrit.** À une époque où la mondialisation a attiré de nombreux architectes vers les centres urbains et délayé leur travail à la production d’images éphémères – sculptures iconiques qui appartiennent à partout et nulle part et qui s’effacent aussi vite qu’elles s’érigent – onSITE cherche son focus dans des endroits sereins : prenant le temps de concevoir et même de construire nombre de ses projets de ses propres mains. Cette conférence réflexive reviendra sur cette pratique critique, intentionnellement petite, outillée simplement, très sélective dans les projets qu’elle entreprend, qui tente de résister au global et au virtuel au profit du local et du réel. **Dans leur pratique d’architectes comme dans leur pratique d’enseignants-chercheurs, Marie et Keith Zawistowski cherchent à réunir l’art de concevoir et celui de bâtir pour cultiver une architecture sensible dʼun point de vue économique, écologique et culturel.**

Entrée libre

Conférence organisée par l’école d’architecture de Nancy, présentée par Marie et Keith Zawistowski de l’agence onSITE Architecture.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T20:00:00