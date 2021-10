Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Simple et débile Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mercredi 24 novembre à 21:00

Humour ——— **Cies Eux, La Bulle Carrée & invités** **Dans le cadre du festival Impulsez** Ce sont des hommes, ils improvisent et ont laissé leurs savoirs, leur réflexion et leur intelligence au placard. Un spectacle premier degré où absurdité et instinct danseront ensemble pour offrir une macarena très bien huilée… ou pas. Pour ce qui est de la cohérence, il ne faut pas chercher… ou bien trouver tout de suite, ça sera très simple et vraiment débile.

Tarifs et réservations 06 74 51 32 40 / impulsez.org

