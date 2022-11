Simple conférence de Sébastien Duffillot, 1 avril 2023, .

Simple conférence de Sébastien Duffillot



1 avril 2023

Le parcours de Sébastien Duffillot se déploie aux côtés des éléphants d’Asie. Il passe le plus clair de son temps à leur sauvegarde et organise à travers le Laos des caravanes de ces voyageurs lents. Quelles rencontres l’ont mené à se consacrer aux éléphants d’Asie ?



Pourquoi l’éléphant a-t-il une trompe ? et de la mémoire ? alors qu’avant (s’en souvient-il ?) « Il n’avait qu’un nez noiraud, courtaud, gros comme une botte, qu’il pouvait tortiller de droite et de gauche, mais pas ramasser des choses avec », comme l’écrit Rudyard Kipling. Et bien sa trompe lui est venue de son insatiable curiosité, eh oui ! Des rencontres simples par leur accès et éminemment riche des horizons qu’elles ouvrent aux plus jeunes.

Une rencontre simple avec une personne passionnée ouvrant des horizons : Sébastien Duffillot, créateur d’un conservatoire d’éléphants.

