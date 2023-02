SIMONY + BUZZ BOOSTER FINALE OCCIT LO BOLEGASON, 25 mars 2023, CASTRES.

SIMONY + BUZZ BOOSTER FINALE OCCIT LO BOLEGASON. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

LO BOLEGASON Présente : ce spectacle . SimonySimony c’est un véritable uppercut ! Influencé par “l’âge d’or” du rap français, il délivre des prods organiques et tranchantes. Ce qui saisit chez lui, c’est son énergie contrariée, cette noirceur introspective, cette rage humaniste, cette tempête cérébrale. Sur un flow rapide et ciselé, il exprime toute l’urgence que sa plume éclate en textes contestataires. Le jeune rappeur fait son retour en 2022 avec son troisième EP “Vortex”, au rap plus précis et à l’énergie intacte. Tour à tour nerveux, accueillant, mordant, cynique ou menaçant, Simony promet un live explosif ! Si vous aimez : NTM, Nekfeu, Vald… Buzz Booster finale OccitanieLo Bolegason accueillera la finale régionale du Buzz Booster Occitanie ! Depuis 13 ans, ce tremplin s’attache à valoriser la scène musicale rap, accompagner la démarche de professionnalisation d’artistes émergents, dynamiser le réseau de diffusion des musiques urbaines. 4 finalistes se produiront sur la scène du Bolegason pour défendre leur projet devant un jury de professionnels du secteur musical. Objectif : décrocher sa place pour la finale nationale !

LO BOLEGASON CASTRES passage Claude Nougaro Tarn

