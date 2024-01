Simone’s Carpet + Taormina La Dame de Canton Paris, vendredi 2 février 2024.

Simone’s Carpet

Dans une petite chambre parisienne lors de l’été 2020, loin des bancs d’université où l’en- nui des études s’installait, une alchimie com- mençait à se former. Constantin et Théophile délaissent les tracas du quotidien pour se perdre dans leur amour commun pour la musique. Pour Constantin, ces sessions marquent un renouveau, un espoir retrouvé après la fin de son précédent groupe. Saskia, avec sa sensibilité mélodique, rejoint ce duo, apportant une dimension vocale envoûtante. L’arrivée de Thomas, le bassiste, parachève ce tableau artistique.

Ensemble, ils forment «Simone’s Carpet», un clin d’œil affectueux à la chienne de Constantin, spectatrice discrète de leurs premiers accords.

Dans l’univers de Simone’s Carpet, l’indie pop fusionne avec la synthwave psychédélique. Les rythmes d’électro-funk se mêlent à l’élégance de la french touch, créant une harmonie qui invite à une danse entre ombre et lumière. Chaque morceau est un voyage dans le temps, un pont entre des sonorités vintage et une modernité audacieuse. Leur EP, «Edge of My Dreams», publié en juillet 2023, est la manifestation tangible de cet univers en constante évolution. Il rend hommage à la vibrante atmosphère parisienne tout en dévoilant des confessions intimes, le tout porté par une recherche infinie d’identité musicale.

Le groupe Taormina partagera la scène avec eux !

