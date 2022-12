Simone’s Carpet • Frank Rabeyrolles SUPERSONIC, 24 janvier 2023, Paris.

Le mardi 24 janvier 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

SIMONE’S CARPET

D’une recette psychédélique et enivrante, Simone’s Carpet projette un univers musical singulier. Basée à Paris, la formation est à la croisée de l’électro, du funk et de l’Indie Pop. Chacun de leur morceau vous invite dans la tête d’un personnage, à la découverte de ses doutes et de ses rêves…

FRANK RABEYROLLES

On sait finalement peu de choses au sujet de Frank Rabeyrolles.

Personnage discret et du genre inclassable de la « nouvelle » scène musicale hexagonale, il se fait remarquer en 2004 avec Life behind the window, premier album de son projet Double u. Sa musique rêveuse et hybride, oscillant entre pop, électronique et songwriting étonne et séduit. Il défraie les chroniques à ne citer que Les Inrockuptibles et Libération et se hisse album du mois dans Trax.

Artiste prolifique et insatiable, Frank Rabeyrolles persiste et signe en sortant une solide succession d’albums sous Double u d’abord puis Franklin, un nouvel alias qui traduit aussi son besoin de mutation perpétuelle. Sa manière de créer au gré des années, et décennies désormais, pourrait être vue comme une aspiration au rituel artistique mû de passion mais aussi comme nécessité existentielle …

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

