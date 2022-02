Simone Veil, un destin européen Cité de l’économie Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France prend la présidence du Conseil de l’Union européenne. C’est en toute logique que Citéco rend hommage à travers une exposition photographique à Simone Veil, une femme dont la vie a été marquée par son engagement politique européen. « Simone Veil, un destin européen », installée dans le Hall Defrasse de Citéco, explore la vie de Simone Veil et son parcours politique européen, à travers 16 panneaux immersifs alliant archives photographiques issues du fonds photo de Paris Match, et extraits sonores des principaux discours ayant ponctué la très riche carrière politique de cette femme exceptionnelle. L’exposition photo est amplifiée avec des capsules audio pour aller à la rencontre d’une femme engagée pour l’Europe. Chacune de ces archives sonores a été choisie dans la continuité des différentes thématiques abordées. Le visiteur, saisi par la force d’une image, pourra en découvrir le contexte à la lecture des légendes documentées, et sera accompagné tout au long de l’exposition par la voix de Simone Veil s’exprimant sur des sujets divers comme Une vision pour l’Europe (extrait d’une interview du 2 avril 1979, sur Europe 1), Une enfance insouciante (extrait d’une interview du 23 avril 2006), Discours à Auschwitz (extrait de son discours prononcé le 27 janvier 2005), La légalisation de l’IVG (discours du 26 novembre 1974 à l’Assemblée), Une femme face aux hommes politiques (extrait d’une interview du 23 avril 2006), Une Européenne convaincue (extrait du “Club de la presse” du 22 avril 1979), Une pionnière au Parlement Européen (extrait d’une interview du 17 janvier 1979) ou encore L’Immortelle (discours de Jean d’Ormesson à l’Académie française en 2010). Cité de l’économie 1 place du Général Catroux Paris 75017 Contact : https://www.citeco.fr/ Expo

