Une exposition qui raconte le parcours hors du commun de cette femme et de sa famille. Déportée à 16 ans et demi à Auschwitz, ministre de la Santé à l’origine de la légalisation de l’avortement, présidente du Parlement européen, immortelle à l’Académie française, Simone Veil figure emblématique du combat des femmes est une des personnalités préférées des Français et la cinquième femme à entrer au Panthéon. **_Exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah_** **Vernissage le Mardi 10 mai à 19 heures** Accès libre – Tout public – Médiation pour les scolaires Informations e-mediatheque.sqy.fr

Exposition itinérante réalisée par le Mémorial de la Shoah, consacrée à la vie de Simone Veil. Elle retrace sa vie, de sa naissance à sa panthéonisation, à travers ses combats et sa carrière. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

