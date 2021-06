Paris Sciences Po, amphitéâtre Simone Veil Paris Simone Veil, l’Européenne Sciences Po, amphitéâtre Simone Veil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une conférence autour de l’activité de Simone Veil au Parlement européen, animée par Olivier Rozenberg, politiste et co-commissaire de l’exposition. L’engagement européen de Simone Veil est bien connu. Présidente du premier Parlement européen élu en 1979, députée européenne pendant 14 ans, Simone Veil a fait le choix de la réconciliation entre nations européennes et de l’intégration du continent. Cette conférence revient sur son activité au Parlement européen. Au-delà de ses prises de position, elle cherche à comprendre la façon dont l’ancienne ministre investit son mandat à Strasbourg et Bruxelles au sein de différentes commissions comme du groupe libéral. En présence de :

– Agnès Brouet, archiviste aux archives historiques de l’Union européenne ;

– Olivier Costa, directeur de recherche CNRS, Cevipof Sciences Po ;

– Jean-Louis Bourlanges, député, président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale ;

– Olivier Rozenberg, Associate professor, CEE Sciences Po et co-commissaire de l’exposition. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Ouverture des inscriptions prochainement. Une conférence proposée dans le cadre de l’exposition « Nous vous aimons, Madame. Simone Veil 1927-2017 », à l’Hôtel de Ville de Paris du 28 mai au 21 août 2021. Animations -> Conférence / Débat Sciences Po, amphitéâtre Simone Veil 28 rue des Saint-Pères Paris 75007

