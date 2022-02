Simone Veil : Les combats d’une effrontée Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Simone Veil : Les combats d’une effrontée Villeneuve-sur-Lot, 16 mars 2022, Villeneuve-sur-Lot. Simone Veil : Les combats d’une effrontée Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

2022-03-16 – 2022-03-16 Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot Simone Veil : Les combats d’une effrontée – avec Cristiana Reali

Derrière l’icône, une femme à la destinée hors du commun. Une survivante de la Shoah, devenue ministre et présidente du Parlement Européen.

Tout public. Durée 1h15 Simone Veil : Les combats d’une effrontée – avec Cristiana Reali

Derrière l’icône, une femme à la destinée hors du commun. Une survivante de la Shoah, devenue ministre et présidente du Parlement Européen.

Tout public. Durée 1h15 +33 5 53 40 49 49 Simone Veil : Les combats d’une effrontée – avec Cristiana Reali

Derrière l’icône, une femme à la destinée hors du commun. Une survivante de la Shoah, devenue ministre et présidente du Parlement Européen.

Tout public. Durée 1h15 Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-12-24 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Simone Veil : Les combats d’une effrontée Villeneuve-sur-Lot 2022-03-16 was last modified: by Simone Veil : Les combats d’une effrontée Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 16 mars 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne