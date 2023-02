SIMONE VEIL – LES COMBATS D’UNE EFFRONTEE, Tournée SALLE THEATRE VITRE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

SIMONE VEIL – LES COMBATS D’UNE EFFRONTEE, Tournée SALLE THEATRE, 28 février 2023 00:00, VITRE. SIMONE VEIL – LES COMBATS D’UNE EFFRONTEE, Tournée SIMONE VEIL: LE COMBAT D’UNE EFFRONTEE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 au 2023-03-12 20:30. Tarif : 33.5 38.5 euros. SALLE THEATRE VITRE Ille-et-Vilaine . L’ESPACE CULTUREL LA FLEURIAYE (Lic 3-1075813) présente ce spectacle Samedi 4 mars à 20h45Théâtre à partir de 12 ansLorsque Simone Veil entre au Panthéon, Camille est appelée à prendre la parole sur cette figure historique pour une émission de radio. La jeune femme part alors à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun. A mesure que progresse l’émission de radio, une conversation voit le jour entre ces deux femmes, comme un dialogue entre deux générations.Incarnant avec une justesse confondante Simone Veil, Cristiana Reali témoigne de l’ensemble des drames et des combats de cette femme qui a marqué l’Histoire de la France et de l’Europe.De Pauline Susini avec Cristiana Reali. 1 Nomination au Molière 2022.. Antoine Mory, Noémie Develay-Ressiguier, Pauline Susini, Cristiana Reali Votre billet est ici. L’ESPACE CULTUREL LA FLEURIAYE (Lic 3-1075813) présente ce spectacle Samedi 4 mars à 20h45

Théâtre à partir de 12 ans Lorsque Simone Veil entre au Panthéon, Camille est appelée à prendre la parole sur cette figure historique pour une émission de radio. La jeune femme part alors à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun. A mesure que progresse l’émission de radio, une conversation voit le jour entre ces deux femmes, comme un dialogue entre deux générations.

Incarnant avec une justesse confondante Simone Veil, Cristiana Reali témoigne de l’ensemble des drames et des combats de cette femme qui a marqué l’Histoire de la France et de l’Europe.

De Pauline Susini avec Cristiana Reali. 1 Nomination au Molière 2022. Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu SALLE THEATRE Adresse 2 rue de Strasbourg Ville VITRE Tarif 33.5-38.5 euros lieuville SALLE THEATRE VITRE Departement Ille-et-Vilaine

SALLE THEATRE VITRE Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

SIMONE VEIL – LES COMBATS D’UNE EFFRONTEE, Tournée SALLE THEATRE 2023-02-28 was last modified: by SIMONE VEIL – LES COMBATS D’UNE EFFRONTEE, Tournée SALLE THEATRE SALLE THEATRE 28 février 2023 00:00 SALLE THEATRE VITRE

VITRE Ille-et-Vilaine