Simone Veil, les combats d’une effrontée – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 1 mars 2023, Carquefou.

2023-03-01 Représentations du 1er au 4 mars 2023 à 20h45

Horaire : 20:45 22:00

Gratuit : non de 29,75 € à 48,50 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Représentations du 1er au 4 mars 2023 à 20h45

Théâtre. Incarnant avec une justesse confondante Simone Veil, Cristiana Reali témoigne de l’ensemble des drames et des combats de cette femme qui a marqué l’Histoire de la France et de l’Europe autant qu’elle l’a endurée.Adapté d’ « Une vie », l’autobiographie de Simone Veil publiée en 2007, ce spectacle a été construit comme un dialogue virtuel posthume entre cette femme au parcours hors du commun et une jeune thésarde, Camille, invitée à parler de Simone Veil à la radio, lors de son entrée au Panthéon, en juillet 2018. Une façon de poser d’emblée l’importance de la transmission. Dès que Camille évoque un souvenir, le fantôme de Simone Veil interprété par Cristiana Reali prend la parole.Avec un regard intense, une gestuelle précise, une diction et une intonation qui nous rappelle Simone Veil, elle évoque toute son histoire. Son enfance heureuse à Nice brisée par la guerre, son arrestation par la Gestapo, sa déportation à Auschwitz et la perte des êtres aimés… Puis son retour en France, la force de continuer à vivre, son mariage avec Antoine Veil… Et aussi, ses nombreux engagements : de la direction de l’administration pénitentiaire, à la présidence du Parlement européen… Un portrait vibrant ! Adaptation : Cristiana Reali et Antoine MoryMise en scène : Pauline SusiniAvec Cristiana Reali et Pauline Susini en alternance avec Noémie Develay-Ressiguier Durée : 1h15 Tout public à partir de 12 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr