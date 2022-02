Simone Veil « Les Combats d’une effrontée » Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Simone Veil « Les Combats d’une effrontée » Châteaurenard, 26 février 2022, Châteaurenard. Simone Veil « Les Combats d’une effrontée » Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

2022-02-26 – 2022-02-26 Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Derrière l’icône, une femme à la destinée hors du commun. Une survivante de la Shoah, devenue ministre et présidente du Parlement européen.



A travers une série d’entretiens accordés à sa petite fille, Simone Veil se plonge dans ses souvenirs. Elle nous fait revivre ses combats pour les femmes, pour la paix, pour la mémoire.



Une parole courageuse, engagée, passionnée. Comme un message lancé aux générations futures.



​Durée 1h20. Théâtre : Simone Veil « Les Combats d’une effrontée ». D’après « Une vie » de Simone Veil.

Production : Jean-Marc Dumontet. +33 4 90 95 39 70 http://www.etoile-chateaurenard.com/ Derrière l’icône, une femme à la destinée hors du commun. Une survivante de la Shoah, devenue ministre et présidente du Parlement européen.



A travers une série d’entretiens accordés à sa petite fille, Simone Veil se plonge dans ses souvenirs. Elle nous fait revivre ses combats pour les femmes, pour la paix, pour la mémoire.



Une parole courageuse, engagée, passionnée. Comme un message lancé aux générations futures.



​Durée 1h20. Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Espace culturel et festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Ville Châteaurenard lieuville Espace culturel et festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

Simone Veil « Les Combats d’une effrontée » Châteaurenard 2022-02-26 was last modified: by Simone Veil « Les Combats d’une effrontée » Châteaurenard Châteaurenard 26 février 2022 Bouches-du-Rhône Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhône