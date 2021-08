Roissy-en-France Centre Culturel L'Orangerie Roissy-en-France, Val-d'Oise Simone Veil Centre Culturel L’Orangerie Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

Simone Veil Centre Culturel L’Orangerie, 14 avril 2022, Roissy-en-France. Simone Veil

Centre Culturel L’Orangerie, le jeudi 14 avril 2022 à 20:00

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. À moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun. Dans le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement, troublante de modernité. Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet héritage ?

À 20 h au Centre culturel L’Orangerie Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise

2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T21:15:00

