Simone se fait Noël!! Monségur, 17 décembre 2022, Monségur OT de l'Entre-deux-Mers Monségur.

Simone se fait Noël!!

23 Place Robert Darniche Monségur Gironde

2022-12-17 – 2022-12-18

Monségur

Gironde

Monségur

EUR Simone est un site de distribution associatif, créé par des musiciens issus de la scène alternative. Pour Noël ,Simone s’invite au café du commerce de Monségur et organise deux jours pleins de rencontres et de plaisirs auditifs et visuels avec des dj’s, auteurs, des artistes et leurs expos et un programme de show case avec plusieurs groupe à découvrir.

Vous pourrez aussi dénicher vos derniers cadeaux de Noël Rock’N’Roll pour soutenir vos groupe locaux préférés grâce au stand musique et merchandising 100% Simone.

+33 5 56 61 64 18 Café du commerce

Simone

Monségur

