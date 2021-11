« Simone, le voyage du siècle », le film d’Olivier Dahan Cinéma Pathé Saran, 25 novembre 2021, Saran.

« Simone, le voyage du siècle », le film d’Olivier Dahan

Cinéma Pathé Saran, le jeudi 25 novembre à 20:30

[[http://www.espoir-en-tete.org](http://www.espoir-en-tete.org)](http://www.espoir-en-tete.org) Ce film inspiré de la vie et des combats de **Simone Veil** est une « manifestation incontestable de l’engagement d’une femme qui a décidé de se battre pour vivre et pour mener à bien les idées qu’elle a défendues ». La sortie nationale est prévue le 23 Février 2022 Venez le découvrir **en avant-première le 25 Novembre 2021.** A votre échelle, **engagez-vous dans l’aide à la recherche sur le cerveau** en offrant une (ou plusieurs) place de cinéma d’une **valeur de 15€ dont 8€ permettront de financer l’achat de matériels de recherche de haute technologie sur le cerveau.** Une défiscalisation est possible : – 66% pour les particuliers à partir de l’achat de 5 billets – 60% pour les professionnels à partir de 10 billets Cette action est menée conjointement **par le Rotary avec « Espoir en tête » et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC).** Elle existe depuis 2005 et a permis de doter 78 équipes de recherche sur le territoire national sélectionnées par le Conseil Scientifique de la FRC et Espoir en tête. (1 million d’euros collectés chaque année). Venez nombreux nous rejoindre et participer à cette belle action. **Les clubs Rotary d’Orléans** Date : **jeudi 25 novembre à 20h30** Lieu : **Cinéma Pathé Saran** 1010 route Nationale 20 45770 Saran Tel : 0892 69 66 96 **Billeterie** : sur place **Réservation** : par mail à l’adresse suivante : [**[rcorleansrefletsdeloire@gmail.com](mailto:rcorleansrefletsdeloire@gmail.com)**](mailto:rcorleansrefletsdeloire@gmail.com)

Cinéma Pathé Saran 1010 Route Nationale 20, SARAN Saran Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:45:00