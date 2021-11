Arles Cinéma Le Fémina Arles Arles, Bouches-du-Rhône SIMONE, le voyage du siècle Cinéma Le Fémina Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Pour la recherche sur les maladies du cerveau, le Rotary Arles Delta propose en avant première le film « SIMONE, le voyage du siècle ».Mardi 23 novembre à 20h15 au cinéma Le Fémina à Arles. Pour les places, contact 06 26 04 22 01

15 € dont 8 € pour la recherche

2021-11-23T20:15:00 2021-11-23T22:30:00

