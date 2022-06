SIMONE … HABITER : HISTOIRES DE RENCONTRES Châteauvillain Châteauvillain Catégorie d’évènement: Châteauvillain

Camp d'Entrainement Artisitique LES SIMONE Site Le Chameau – 4 Route de Châtillon Châteauvillain A CHATEAUVILLAIN, chez SIMONE ! Le Collectif RHIZOMA présente : « HABITER : des Histoires de Rencontres qui parlent d'Habitudes et d'Environnements » … Élaborée à partir de témoignages, cette exposition est une invitation à rêvasser autour de l'idée d'habiter. A travers 3 îlots thématiques (Education, Cultiver et Collectif) le public est invité à être artiste: écrire son expérience de l'école, broder le tissu collectif, cultiver les savoirs relatifs aux plantes locales. L'espace d'exposition est ainsi conçu comme un lieu collaboratif et de détente. On peut y écouter le podcast en 6 épisodes associé à l'exposition. Cette exposition ne répond à aucune question. Elle entend, au contraire, en susciter. Avec le soutien de la CC3F et de France Active Champagne-Ardenne. SIMONE est conventionnée avec le Conseil Départemental de la Haute-Marne, la Région Grand-Est, la DRAC Grand-Est (Atelier de Fabrique Artistique) et l'Etat (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, programme « Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens », label Fabrique de Territoire. contact@simone.camp +33 6 99 68 02 77 https://www.simone.camp/

