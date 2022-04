SIMONE FAIT ENCORE SA FÊTE AU TRAVAIL ! Simone – camp d’entraînement artistique, 1 mai 2022, Châteauvillain.

Simone – camp d’entraînement artistique, le dimanche 1 mai à 10:00

Le programme est ci-dessous, on compte sur vous pour venir échanger, phosphorer et apporter vos témoignages et expériences autour de cette question : **”TRAVAILLER POUR S’ÉMANCIPER, UNE UTOPIE ? “** De 10h à 16h, La compagnie du Grain de Sel et ses complices vous attendent à SIMONE pour une journée évènement autour du travail. Pour commencer à agiter un peu de matière grise après avoir mangé des croissant, une table ronde pas banale ouvrira la journée autour du thème : Travailler pour s’émanciper, une utopie ? La journée se poursuivra avec le choeur Il Galeone, qui revisitera les chants de travail polyphoniques italiens, sous la direction d’Éléonore Bovon, qui racontera l’histoire sociale et musicale de ces chants. Vous pouvez réecouter à ce sujet le 1er podcast de notre série Simone fait sa fête au travail, toujours en ligne sur notre site. L’après-midi sera consacrée à des échanges par petits groupes invitant chacun à participer depuis sa propre expérience ou inexpérience. Cette journée est ouverte à toutes et à tous, curieux.ses, travailleur.euse.s du dimanche, salarié.e.s, ouvrier.ère.s, artisan.e.s, artistes, entrepreneurs.euses, patrons et patronnes, retraité.e.s, bénévoles d’associations, enfants… Il s’agit d’échanger sur la façon dont on voit et dont on vit les choses, pour mieux se connaitre, et pour fabriquer ensemble des espaces pour se parler et s’enrichir mutuellement de nos différents points de vues et réalités. Venez nombreux ! Réservation nécessaire pour garantir une bonne organisation de la journée [contact@simone.camp](mailto:contact@simone.camp) 06 99 68 02 77 ((((Pensez à réserver aussi pour le repas du midi )))))

ouvert à tous, sur inscription, gratuit

Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne



