2022-05-01 – 2022-12-30

Camp d'Entrainement Artisitique LES SIMONES Site Le Chameau – 4 Route de Châtillon Châteauvillain A CHATEAUVILLAIN, chez SIMONE ! Pour faire suite à la série de podcasts sur le travail, produite en 2021, la Compagnie du Grain de Sel organise avec Simone une série d'événements visant (enfin) à mettre en relation des acteurs autour de la question du travail. Chaque événement est l'occasion de temps de réflexion et d'échange nourris par des propositions artistiques susceptibles d'ouvrir nos imaginaires et de créer des associations inattendues. Programme détaillé : cliquez sur "en savoir plus" ! Avec le soutien de la CC3F et de France Active Champagne-Ardenne. SIMONE est conventionnée avec le Conseil Départemental de la Haute-Marne, la Région Grand-Est, la DRAC Grand-Est (Atelier de Fabrique Artistique) et l'Etat (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, programme "Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens", label Fabrique de Territoire. contact@simone.camp +33 6 99 68 02 77

