Forum des associations Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain Catégories d’Évènement: Châteauvillain

Haute-Marne Forum des associations Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain, 10 septembre 2023, Châteauvillain. Forum des associations Dimanche 10 septembre, 09h00 Simone – camp d’entraînement artistique Cette année, le forum des associations de Châteauvillain se tiendra le dimanche 10 septembre 2023 de 9h à 13h, en même temps que le marché des producteurs locaux, sur le site Le Chameau (en face de l’Intermarché).

Nous vous y attendrons pour échanger avec vous de notre projet de ludothèque et de nos ateliers parentalité !

Nous mettrons à disposition quelques jeux sur place.

A très vite ! Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « association.lesperluette@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T13:00:00+02:00

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T13:00:00+02:00 Association L’Esperluette Détails Catégories d’Évènement: Châteauvillain, Haute-Marne Autres Lieu Simone - camp d'entraînement artistique Adresse 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Ville Châteauvillain Departement Haute-Marne Lieu Ville Simone - camp d'entraînement artistique Châteauvillain latitude longitude 48.031843;4.911739

Simone - camp d'entraînement artistique Châteauvillain Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauvillain/