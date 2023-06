Les conférences d’histoire de l’art par Cyrille Bret, enseignant à la HEAR Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain, 10 juin 2023, Châteauvillain.

Les conférences d’histoire de l’art par Cyrille Bret, enseignant à la HEAR sur le thème :

« Vers une histoire globale de l’art : appropriation culturelle, questions de restitution et globalisation artistique »

Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est

Hervé Youmbi, Bamiléké Yegué Scream Mask, de la série Two-Faced / Double Visage Faces of Mask series, 2015-2017Museum Purchase, Lloyd O. and Marjorie Strong Coulter Fund. Bowdoin College Museum of Art. ©Hervé Youmbi