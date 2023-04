Simone met les pieds dans le plat ! Simone – camp d’entraînement artistique, 28 mai 2023, Châteauvillain.

Simone met les pieds dans le plat ! Dimanche 28 mai, 09h30 Simone – camp d’entraînement artistique sur inscription, gratuit, pensez à réserver votre repas si vous souhaitez manger à simone le midi !

Dans la continuité de « Simone fait sa fête au travail » Simone nous invite à nous rassembler et à nous retrousser les manches pour nous coltiner des enjeux de société. L’année 2023 s’organisera autour de trois temps forts consacrés aux droits et places des femmes dans la société actuelle, à travers les prismes du travail, de la représentation & des imaginaires, des relations et des luttes politiques. Réunissant plusieurs partenaires, ces trois journées seront construites autour d’un thème central, décliné de différentes manières lors de tables rondes, ateliers participatifs, conférences, espaces ressources et informations, moments artistiques et autres surprises.

1ERE JOURNÉE : 28 mai : PAYSANNES ! Réalités, imaginaires et représentations.

>> un constat et des actions engagées depuis l’origine à Simone – camp d’entraînement artistique

Simone est un tiers-lieu artistique et culturel installé depuis 2015 dans une ancienne usine de bottes en Haute-Marne. Anne-Laure Lemaire en est la fondatrice, entourée d’artistes et d’habitant·es, de salarié·es et de bénévoles. Depuis l’origine, le lieu et le projet sont majoritairement portés et développés par des femmes. 5 salariés sur 6 sont des femmes, ainsi que 10 membres du Conseil d’administration sur 12. Par ailleurs, à titre d’exemple, en 2022, 13 résidences sur 20 ont été des projets artistiques portés par des femmes, et en 2023, 15 des 19 résidences programmées sont portées par des artistes femmes, et 8 sur 9 des projets soutenus financièrement.

En 2022, Simone a entamé une épopée à la croisée de l’art et de la sociologie, pour aller à la rencontre des femmes qui vivent sur son territoire, d’après les travaux de recherche et enquêtes de terrain des sociologues Benoît Coquard et Margot Imbert, eux-même partie prenante de l’aventure, avec une équipe artistique constituée pour ce laboratoire réunissant Anne-Laure Lemaire, Lidwine Prolonge, Anaëlle Alvarez-Caraire, Suzon Léger et Marie Mercklé.

Fin 2022, un échange avec Manon Brasseur, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité de Haute-Marne nous a donné envie de co-construire un événement rassembleur, qui permettrait à la fois de transmettre de l’information sur les droits et les ressources et d’interroger tant les besoins que les initiatives, autour de thématiques qui font sens dans nos campagnes (l’accès au travail et la représentation majoritaire de certains types de métiers ou d’emplois, les possibilités de sociabilité, les imaginaires et les représentations associés à l’image de la femme, la question des violences intra-familiales, les initiatives locales portées par femmes, l’engagement associatif, politique, social, écologique, etc.)

En 2023, à l’initiative d’Anaëlle Alvarez-Caraire et Suzon Léger du collectif Rhizoma, une revue participative baptisée L’Aujone, qui s’adresse aux femmes du territoire tout en étant pensée et réalisée avec elles, à vu le jour. (retrouvez la revue en ligne ici : https://www.collectifrhizoma.fr/actus

Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est [{« link »: « https://www.collectifrhizoma.fr/actus »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T09:30:00+02:00 – 2023-05-28T22:00:00+02:00

2023-05-28T09:30:00+02:00 – 2023-05-28T22:00:00+02:00

société enjeux

Fabrication Maison