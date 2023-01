Envie de devenir Simone ?Les adhésions pour l’année 2023 sont lancées ! ☀️Labellisée « Fabrique de Territoire » en 2020, SIMONE rassemble depuis 2015 des habitants et des artistes dans l’esprit d’un Tiers-Lieu autour de trois champs d’action : le champ artistique & culturel, les services aux habitants et l’expérimentation économique et socialeRejoignez l’aventure, dont le but est de soutenir les activités du lieu et les projets artistiques en imaginant des événements, actions, rencontres conviviales, fédératrices, génératrices de liens humains et de proximité, porteuses de sens et de rayonnement pour notre territoire… ?Les bénéfices financiers réalisés sont réinvestis dans des projets de création ou diffusion artistique portés par Simone et le fonctionnement du lieu.Vous êtes loin et vous souhaitez nous soutenir ?C’est toujours possible aussi ?Bonne nouvelle, les dons sont déductibles des impôts !Pour adhérer c’est par ici : https://www.helloasso.com/associations/simone-camp-d-entrainement-artistique/adhesions/adhesion-2023?fbclid=IwAR2BpWCE2EwcojsjVBT3rfMrKGDF2-zVPD2GfyG1sU-zuQR-_3gpai2lLOg Ensuite, venez chercher, si vous en avez la possibilité, votre carte d’adhérent à Simone (à partir de février) !Pour en savoir + sur Simone : https://www.simone.camp ou venez voir nos réseaux : https://www.facebook.com/simoneandcie



