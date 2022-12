Éveil des petits chameaux Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain Catégories d’évènement: Châteauvillain

Éveil des petits chameaux 20 – 22 décembre Simone – camp d'entraînement artistique

sur inscription : 100€ les 4 cycles (à chaque vacances) ou 30€ par cycle

atelier pour les enfants de 3 à 6 ans Simone – camp d'entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Chers parents,

Simone propose à chaque vacances scolaires, 3 jours d’atelier pour les enfants de 3 à 6 ans. Béatrice Chanfrault accueille les tous petits pour des temps artistiques, pendant une heure le matin, du mardi au jeudi, la deuxième semaine des vacances. Pour cette session de Noël le thème est les formes et les couleurs, dans l’optique de réaliser un tableau ! Jour 1 :peinture sur divers supports (feuilles, cartons, calques)

Jour 2 : découpe des formes

Jour 3 : assemblage des formes pour imaginer un tableau Le 20, 21 et 22 décembre de 10h à 11h

à Simone Tarifs : 100€ les 4 cycles (à chaque vacances) ou 30€ par cycle

(à partir de deux personnes de la même famille, une réduction de 10% sera appliquée à la somme totale) Inscriptions

contact@simone.camp / 06 99 68 02 77

