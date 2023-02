SIMON SPANG-HANSSEN QUARTET NOCTIFLORE BAISER SALE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

SIMON SPANG-HANSSEN QUARTET NOCTIFLORE BAISER SALE, 3 mars 2023, PARIS.

Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Simon Spang-Hanssen sax ténor/sax soprano/compos, Franck Tortiller vibraphone, Yves Torchinsky cbasse, François Laizeau batterie

Sortie en 2005, "Noctiflore", le projet du saxophoniste danois Simon Spang-Hanssen, renaît de ses cendres pour une soirée unique au Baiser Salé ! Motifs asymétriques, explorations harmoniques, pulsations rythmiques prédominantes, improvisations ouvertes, swing omniprésent… La joyeuse liberté de ce projet musical inclut une transgression des frontières, une réjouissante manière de transcender les styles et les académismes du jazz.

Le saxophoniste a longuement collaboré avec John Tchicai, Nguyen Lê, Andy Emler, Denis Badault, Richard Bona, Billy Hart. Il dirige cette fois un quartet de haut niveau qui met en valeur des musiciens la scène jazz européenne :

Franck Tortiller, vibraphoniste réputé, par ailleurs brillant Directeur de l'Orchestre National de Jazz de 2005 à 2008. Il fut mais également membre du Vienna Art Orchestra et du Quintet de Claude Barthélémy entre autres…

François Laizeau, batteur que l'on a eu le plaisir d'entendre dans de nombreuses formations, de Magma à l'ONJ (de Denis Dadault puis de Didier Levallet ), d'Emmanuel Bex à Michel Legrand, de Francois Couturier à Eddy Louis …

Yves Torchinsky, contrebassiste au groove puissant, membre de longue date de l'Orchestre de Contrebasses.

« Simon Spang-Hanssen rappelle Johnny Griffin pour la vélocité et l'impatience, Dexter Gordon pour une espèce de nonchalance mi-feinte, que dément aussitôt son côté George Adams (une certaine manière de transgresser les références par le lyrisme et l'excès.) » Franck Bergerot – Jazz Hot

BAISER SALE PARIS
58, RUE DES LOMBARDS
Paris

Yves Torchinsky, contrebassiste au groove puissant, membre de longue date de l'Orchestre de Contrebasses.

« Simon Spang-Hanssen rappelle Johnny Griffin pour la vélocité et l'impatience, Dexter Gordon pour une espèce de nonchalance mi-feinte, que dément aussitôt son côté George Adams (une certaine manière de transgresser les références par le lyrisme et l'excès.) » Franck Bergerot – Jazz Hot

