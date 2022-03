SIMON SPANG-HANSSEN & EAR WITNESS Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

SIMON SPANG-HANSSEN & EAR WITNESS Le Baiser Salé, 27 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 mai 2022

de 22h00 à 23h30

Le samedi 28 mai 2022

de 20h00 à 21h30

Le vendredi 27 mai 2022

de 22h00 à 23h30

Le vendredi 27 mai 2022

de 20h00 à 21h30

payant

Ear Witness, un quartet aux fortes personnalités, autour d’un projet funk fusion ! Quel que soit la formation qu’il regroupe autour de ses saxophones, Simon Spang-Hanssen étonne par sa fraicheur mais aussi sa modernité. Les morceaux ont des accents soit africains, soit du Moyen-Orient, soit de jazz ; sans pour autant donner l’impression, à aucun moment, d’un exercice de style. Longtemps basé à Paris, le Danois a collaboré avec de grands noms du jazz français et international comme Billy Hart, Denis Badault, Franck Tortiller … Ear Witness, un quartet aux fortes personnalités, autour d’un projet funk fusion !

Simon Spang-Hanssen s’entoure de son complice de longue date, le pianiste antillais Mario Canonge, de Thomas Fonnesbaek, le grand bassiste danois influencé à la fois par la mélancolie scandinave et par la tradition jazz américaine.

Le camerounais polyrythmique Felix Sabal-Lecco, collaborateur de Manu Dibango, Youssou N’Dour, Peter Gabriel…, vient compléter en beauté ce quartet de haut vol.

« Bassiste et batteur s'entendent comme larrons en foire sur des grooves espiègles. Le leader fonce en décontraction parmi ses compositions toujours épicées. » (F. Bergerot, Jazz Magazine)

Le Baiser Salé
58 rue des Lombards
Paris 75001
Contact : + 33 1 42 33 37 71
contact@lebaisersale.com

Date complète :

