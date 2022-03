Simon Pelé Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Après avoir fait ses classes au conservatoire, Simon Pelé s’est produit avec différents groupes dans divers festivals français et européens : We Love Green (France), Jazz à Vienne (France), Breda jazz festival (Pays-Bas), Vittoria jazz festival (Espagne), Transmusicales (France),… Il travaille actuellement sur un nouveau projet solo (100% de compositions) CACTUS , dans lequel il joue trompette, chant, synthétiseurs, guitare. Il va nous présenter sur scène ce nouvel EP qui sortira au printemps 2022.

Entrée libre

♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:00:00

