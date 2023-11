Simon Mary & Krystal Mundi Studio de l’Ermitage Paris, 12 décembre 2023, Paris.

Le mardi 12 décembre 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Sortie de l’album Modal morning. (Label Ouest / L’Autre Distribution – 2023)

Entre jazz modal et musiques du monde, musique de chambre et folklore imaginaire, écriture et improvisation, mixant le son soyeux et fougueux des cordes, une trompette aérienne et une contrebasse au groove profond.

En guest la vocaliste norvégienne Sissel Vera Pettersen. Une voix majeure du jazz nordique contemporain.

Simon Mary : contrebasse et compositions

Sissel Vera Pettersen : voix et électronique

Tomoko Katsura : violon

Iacob Maciuca : violon

Guillaume Grosbard : violoncelle

Geoffroy Tamisier : trompette

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/simon-mary-et-krystal-mundi https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.billetweb.fr/simon-mary-krystal-mundi

Simon Mary & Krystal Mundi