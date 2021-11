Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe SIMON MARY ET GEOFFROY TAMISIER Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

SIMON MARY ET GEOFFROY TAMISIER Le Mans, 26 novembre 2021, Le Mans. SIMON MARY ET GEOFFROY TAMISIER Place de la République Chorus, Scène de Jazz+ Le Mans

2021-11-26 – 2021-11-26 Place de la République Chorus, Scène de Jazz+

Le Mans Sarthe EUR 8 15 Ces deux là ont partagé ensemble de multiples projets musicaux et des scènes du monde entier depuis plus de deux décennies (au sein de Mukta, OLH Acoustic, le Souffle des terroirs, Didier Squiban Sextet, Krystal Mundi,…).

On les retrouve ensemble sur près d’une vingtaine d’albums.

Leur répertoire de compositions teintées de lyrisme et de poésie s’inspire d’un jazz modal mélodique empreint de cultures du monde. En duo, ils jouent une musique propice à la méditation comme au voyage, inspirée des cultures du monde. Un duo infiniment délicieux! +33 2 43 23 78 99 https://lemansjazz.com/agenda/simon-mary-geoffroy-tamisier/ Ces deux là ont partagé ensemble de multiples projets musicaux et des scènes du monde entier depuis plus de deux décennies (au sein de Mukta, OLH Acoustic, le Souffle des terroirs, Didier Squiban Sextet, Krystal Mundi,…).

On les retrouve ensemble sur près d’une vingtaine d’albums.

Leur répertoire de compositions teintées de lyrisme et de poésie s’inspire d’un jazz modal mélodique empreint de cultures du monde. Place de la République Chorus, Scène de Jazz+ Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Place de la République Chorus, Scène de Jazz+ Ville Le Mans lieuville Place de la République Chorus, Scène de Jazz+ Le Mans